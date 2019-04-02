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Cem Yılmaz: İsraf sevmem! Tam 10 yıllık
Cem Yılmaz: İsraf sevmem! Tam 10 yıllık
Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz sosyal medya hesabından bir takipçisinin kendisi hakkındaki yorumuna cevap verdi.
Magazin 2 Nisan 2019 - 09:15

Geride bıraktığımız haftalarda yeni sahne şovlarına başlayan Cem Yılmaz, bir yandan da sosyal medya hesabı üzerinden yeni gösterileri hakkında paylaşımlarda bulunuyor. Sahnesi sırasında çekilmiş kareleri ya da gösterisiyle ilgili yorumları hesabından paylaşan Yılmaz bir yandan da kendisine yapılan eleştirilere ve yorumlara da yanıt veriyor.

Sahnesiyle ilgisi olmayan yorumlara da kayıtsız kalmayan Yılmaz sürekli olarak giydiği montuyla ilgili yapılan bir yorumu da yanıtsız bırakmadı. Bir takipçisinin montuyla ilgili olarak yaptığı; ‘Adam tüm kışı bir montla geçirdi’

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