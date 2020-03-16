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Cem Yılmaz, kayınvalidesiyle ayak üstü tanıştı!
Cem Yılmaz, kayınvalidesiyle ayak üstü tanıştı!
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı doludizgin devam ediyor. Aşklarını gözler önünde yaşamayı tercih eden ikilinin son zamanlarda mutlulukları gözlerinden okunuyor.
Emre ÇEVİK
Magazin 16 Mart 2020 - 07:23

İlişkilerinin sık sık evliliğe gittiği iddia edilen Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz çifti iddiaları Serenay’ın annesiyle birlikte görüntü vererek adeta doğruladı. Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan, önceki gün Sarıkaya’ya ait araçla Yılmaz’ın evine geldi.

Kapıda araçtan inmeyip kızını bekledi. Cem Yılmaz’ın evinden çıkan güzel oyuncu koşarak araca binerken, ünlü komedyen ise Ümran Hanımın elini sıkarak selamlaştı.

‘İyisinizdir inşallah’ diyerek Ümran Hanıma gülücükler saçan Cem Yılmaz görüntü alan gazetecilere ise, “Sizdeki amaç ne?” diyerek takıldı. Görüntülenmekten çekinen Sarıkaya ise, annesinin fark edilmemesi için aracın içinde sarılarak objektiflerden kaçırmaya çalıştı.

Son güncelleme: 07:29 - 16.03.2020
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