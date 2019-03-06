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Cem Yılmaz, ‘komediyi bıraktı’ haberine ‘keşke’ yorumu yaptı
Cem Yılmaz, ‘komediyi bıraktı’ haberine ‘keşke’ yorumu yaptı
Komedyen Cem Yılmaz twitter hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin kafasını karıştırdı.
Magazin 6 Mart 2019 - 08:23

Geride bıraktığımız günlerde Karakomik Filmler’in 18 Ekim’de vizyona gireceğinin müjdesini veren Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin nabzını tutmaya devam ediyor. Son olarak konuk olduğu üniversite söyleşileriyle ilgili paylaşımlarda bulunan Yılmaz, yaklaşık üç yıl önce yayınlanmış bir haberini hesabından paylaştı ve ‘Cem Yılmaz komediyi bıraktı’ başlıklı haberin üzerine ‘Keşke’ yorumunu yaptı. Yılmaz’ın bu paylaşımı büyük ilgi görürken bazı takipçileri Yılmaz’ın komediyi gerçekten de bırakması gerektiğini söylerken bazı takipçileri ise böyle bir şeyin imkansız olduğunu söyledi.

İŞTE CEM YILMAZ’IN PAYLAŞTIĞI HABERİN DETAYLARI

Türk sinemasında başarılı filmlere imza atan Çağan Irmak'la Levent'te ‘Köşebaşı' adlı bir mekanda yemek yiyen Cem Yılmaz'a Ozan Güven de eşlik etti. Yemek çıkışında oldukça keyifli görünen Cem Yılmaz: “Çağan ile yeni bir proje üzerinde konuştuk. Şu an komediyi bir kenara bıraktık. Bu bir drama toplantısıydı. Zaman neyi gösterir hep birlikte göreceğiz” dedi.


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