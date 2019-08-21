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Cem Yılmaz: Memelerine memelerine zerkediyormuş
Cem Yılmaz: Memelerine memelerine zerkediyormuş
Cem Yılmaz, twitter hesabı üzerinden hakkında yapılan 'gençlik aşısı yaptırıyor haberlerine' esprili bir yalanlamada bulundu.
Magazin 21 Ağustos 2019 - 08:28

Kendisi ya da sevgilisi hakkında yapılan magazin haberlerini yakından takip eden ve yanlış bulduklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla düzeltme yoluna giden Cem Yılmaz bir haberi daha esprili bir şekilde yalanladı.

İlk olarak geride bıraktığımız hafta yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Defne Samyeli’den ayrılacağı iddialarını Samyeli ile çektiği bir video ile yalanlama yoluna giden Cem Yılmaz, gençlik aşısı yaptırdığına dair çıkan haberleri de yine twitter hesabı üzerinden yalanlamayı tercih etti. Özel bir kliniğe giderek tanesi bin lira olan gençlik aşılarından yaptırdığı iddia edilen Yılmaz, o haberlerden birini paylaştı ve üzerine de “Gençlikten alınan embiryoları memelerine memelerine zerkediyormuş” notunu düştü.

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Son güncelleme: 08:43 - 21.08.2019
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