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Cem Yılmaz oğlu Kemal’in doğum gününü kutladı
Cem Yılmaz oğlu Kemal’in doğum gününü kutladı
Cem Yılmaz oğlu Kemal'in 7. yaşını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Magazin 3 Ağustos 2019 - 09:18

Bir yandan Karakomik adlı filminin vizyonunu beklerken, bir yandan da stand-up şovları üzerinden sevenleriyle bir araya gelen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden oğlu Kemal’in doğum gününü kutladı. Yılmaz 7 yaşına giren oğlu Kemal’in bir dinozor fosili önünde çekilmiş fotoğrafının altına; “Sevgili oğlum Kemal'in 7.yaşını idrak ediyoruz. Nice yıllara güzel oğlum” yazdı. Başarılı isim sonrasında oğlunun dinozor fosili önünde çekilmiş fotoğrafına göndermede bulunarak; “Elbette kendisine fosil aldım…Bill Gates'den” yazdı.


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