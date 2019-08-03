Cem Yılmaz oğlu Kemal’in doğum gününü kutladı
Bir yandan Karakomik adlı filminin vizyonunu beklerken, bir yandan da stand-up şovları üzerinden sevenleriyle bir araya gelen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden oğlu Kemal’in doğum gününü kutladı. Yılmaz 7 yaşına giren oğlu Kemal’in bir dinozor fosili önünde çekilmiş fotoğrafının altına; “Sevgili oğlum Kemal'in 7.yaşını idrak ediyoruz. Nice yıllara güzel oğlum” yazdı. Başarılı isim sonrasında oğlunun dinozor fosili önünde çekilmiş fotoğrafına göndermede bulunarak; “Elbette kendisine fosil aldım…Bill Gates'den” yazdı.