Cem Yılmaz oğlu Kemal’le poz verdi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Kimi zaman üzerinde siyah bir atletle kol kaslarını sergileyen Cem Yılmaz kimi zaman da çocuğuyla birlikte havalı pozlar verirken görülüyor… Bir süredir Defne Samyeli ile birlikte olan Cem Yılmaz, oğlu Kemal’le bir örnek gömleğini giydi ve objektif karşısına geçti. Şimdilerde film çekimlerini sürdüren Cem Yılmaz oğluna vakit ayırmayı da ihmal etmiyor. Kısa süreli Bodrum kaçamağı yapan ve oğluyla hasret gideren Yılmaz, birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi. Komedyenin bu paylaşımına çok sayıda yorum gelirken hayranları bu kareye ‘En havalı baba oğul’ şeklinde yorumlarda bulundu.