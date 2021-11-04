Cem Yılmaz: PKK’lı ne yahu

Rüstem Batum'un programında, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'la ilgili görüşlerini açıklayan Cem Yılmaz, gelen tepkilere cevap verdi: "Yine canı isteyen mekanizma beni insanları kışkırtma aygıtı olarak kullanmaya çalışıyor. Bana aklına geliyo PKK'lı diyo. PKK'lı ne yahu..."

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Standart boyut

Cem Yılmaz, Rüstem Batum’la yaptığı programda Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’la ilgili soru üzerine “Evrensel standartlarda bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum” demişti.

Yılmaz, gelen tepkilere sosyal medya hesabından yanıt verdi:

“Yani kısacası hayat çok zor. Eski bi meslektaş büyüğümüzle sohbet videosu paylaşayım dedim …İnsanlar çok garip.

kızılacak muhatabı bir türlü isabet ettiremiyor.”

“ARTIK YILDIM”

“Yine canı isteyen mekanizma beni insanları kışkırtma aygıtı olarak kullanmaya çalışıyor. Ne nezaketle söylerseniz söyleyin dediğinizin hiç bir anlamı olmayan lincin içine sokulmaktan artık yıldım. Yahu az biraz siyasetle uğraşsam yahu tamam diyeceğim.Çok sıkıldım bu oyundan.”

“İNSAN BİRAZ ÇEKİNİR”

“Bana aklına geliyo bi anda Pkk lı diyo mesela! Öbürü aşı lobisi der..Yahu nerden bu kadar rahat sallamak. Bi insanın bi eylemi olur bi bilinirliği vardır.Pkk lı ne yahu insan biraz çekinir bir dakka düşünür ya.Ben miyim Pkk lı valla hayret arkadaş.Kime hakkımızı soracağız meçhul.”



“OYUN GİBİ OYNUYORLAR İNSANLARLA”

“Mehmetçik Vakfı yararına düzenlediğim geceyi duyurduğumda altına “askerimizin senin parana mı ihtiyacı var ulan “ diye yazdırılıyor .Vakfın başkanı siz üzülmeyin demişti ! Nesine üzülmeyeyim arkadaş. Hak nerede hak,oyun gibi oynuyorlar insanlarla!”