Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evleneceği sorularına cevap verdi

Corona virüsünden korunmak için karantinayı birlikte geçiren Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya’nın salgının ardından nikah masasına oturacağı iddia edilmişti. 2. Sayfa’da ortaya atılan iddiaya göre, karantinada 45 gündür birlikte olan çift, birbirlerini daha iyi tanıdı. İddialara göre, Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde ekim ayından bu yana aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya’ya evlilik teklifi etti ve 28 yaşındaki oyuncudan “Evet” cevabını aldı.

İddiaların ardından Cem Yılmaz, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Yılmaz, “Haberim olursa evlenmem, evlensem haberim olur” ifadelerini kullandı. Cem Yılmaz önceki gün Etiler’de görüntülendi. Sevgilisi Serenay Sarıkaya’yı araçta bekleyen Yılmaz kameraları fark edince sinirlendi. Hakkında çıkan evlilik iddiaları sorulunca, “Twitter’da paylaştım” dedi. Muhabirlerin evlilik var mı? sorusuna ise, “Olursa haberim olur” diye espri yaptı. Koşar adım araca binen Serenay Sarıkaya ise evlilik sorularına gülmekle yetindi.