Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya’yı takibi bıraktı

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, Kasım 2019’da sürpriz şekilde aşk yaşamaya başlamıştı. Karantina günlerini birlikte geçiren sevgililer geçen ekimde yollarını ayırmıştı.

Cem Yılmaz, yılbaşı gecesi Serenay Sarıkaya’yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Mayısta paylaştığı fotoğrafı ise silmedi. Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz’ı takibe devam ediyor.

“ACIZIK AŞIM, AĞRISIZ BAŞIM”

Bununla da yetinmeyen Cem Yılmaz, yılbaşı akşamı içki masasının fotoğrafını paylaşarak Sarıkaya’ya gönderme yaptı. Yeni yıla yalnız giren komedyen Instagram’dan “Azıcık aşım, ağrısız başım” notuyla paylaşım yaptı.





İLİŞKİLERİ OLAY OLMUŞTU

2020 yılın en çok konuşulan olayı Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya’nın birlikteliği oldu. Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile olan ilişkisini sonlandırmış hemen ardından oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Sürpriz birliktelik tartışmaları da beraberinde getirmişti. Samyeli, Yılmaz ve Sarıkaya aşkına “Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım” açıklamasıyla tepki göstermişti.