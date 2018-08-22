Cem Yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli ile yemekten paylaştı

Sadece birkaç ay önce birlikte olmaya başladığı Defne Samyeli ile birlikte dolu dizgin bir aşk yaşayan Cem Yılmaz sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz bir süredir aşk yaşadığı sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli ile fotoğrafını paylaştı. Yılmaz böylelikle ilk kez sevgilisi Defne Samyeli ile birlikte olduğu bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Yılmaz, Instagram hesabından yayınladığı kareye, “Ayvalık 1984” notunu düştü.

FEDON’A GÖNDERME

Cem Yılmaz sosyal medya hesabından paylaştığı bir başka fotoğrafta ise tek başına görülüyor. Fedon 1977 notuyla paylaştığı fotoğrafı çeken kişiyse birlikte yemek yediği sevgilisi Defne Samyeli…



