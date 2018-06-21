Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli’ni oğluyla tanıştırdı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Levent'teki ofisinde bir süredir birlikte olduğu Defne Samyeli ile oğlu Kemal'i tanıştırdı.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Cem Yılmaz, bir süredir Londra’da olan oğlu Kemal ile Levent’teki ofisinde buluştu. Oğluyla yaklaşık iki saat zaman geçiren Yılmaz’ın yanına yeni sevgilisi Defne Samyeli de geldi. Ünlü komedyen, sevgilisini oğlu Kemal ile tanıştırdı.

KAPIYA KADAR EŞLİK ETTİ



Cem Yılmaz kapıya kadar yeni aşkı Defne Samyeli’yi yolcu etti. Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu’nun ise aynı saatlerde Bebek’te olduğu öğrenildi. İkilinin bir araya gelmemek için farklı saatlerde ofise gitmesi dikkat çekti.



AĞZINI BIÇAK AÇMIYOR

Oğlu Kemal ile çıktıkları İngiltere seyahatinden bir gün önce dönen Yağtu, soluğu Bebek'te alarak iş görüşmesine gittiğini belirtti. Kendisini görüntüleyen gazetecilere “Kollay gelsin” demekle yetinen oyuncu, bütün soruları yanıtsız bırakarak; ”Ben sokak röportajı yapmam, sokakta sorduğunuz soruları yanıtlamam” dedi.