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Cem Yılmaz spor hocasını uzaylı yaptı
Cem Yılmaz spor hocasını uzaylı yaptı
Cem Yılmaz, önümüzdeki hafta gösterime girecek olan Karakomik Filmler serisi Kaçamak ve 2 Arada filminde sürpriz bir isme de yer vermiş. Yılmaz, spor hocası Sami Hamidi'yi uzaylı rolüye seyirci karşısına çıkarmaya hazırlanıyor...
Magazin 8 Ekim 2019 - 09:59

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmler serisi Kaçamak ve 2 Arada, 18 Ekim’de gösterime girecek. Başrollerinde Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya ve Alişan Uğur’un yer aldığı serinin yönetmenliğini ve senaristliğini de Cem Yılmaz üstlendi.
Filmde sürpriz bir ismin olduğu da ortaya çıktı. Yılmaz'ın spor hocalığını yapan Sami Hamidi, serinin Kaçamak bölümünde bir uzaylı oldu. Rol için önce özel bir teknikle Hamidi'nin yüzü ve vücudunun kalıbı çıkarıldı. Özel uzaylı makyajı ise 8 saatte tamamlandı. Kaçamak, bir hafta sonu kaçamağı yaşamak isteyen 4 arkadaş ve gittikleri spa merkezinin sahibi Alpay'ın başına gelen komik olayları beyazperdeye taşıyor.
Yılmaz, son filmi Arif v 216’nın hazırlık sürecinde abur cuburun dozunu kaçırınca ve hızla kilo alınca, fitness eğitmeni Sami Hamidi ile çalışmaya başlamıştı.

Son güncelleme: 10:01 - 08.10.2019
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