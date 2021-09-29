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Cem Yılmaz ‘Üzüldüğüm haber’ diyerek duyurdu

Komedyen Cem Yılmaz'ın 31 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştireceği gösterisi pandemi önlemleri nedeniyle iptal edildi. Yılmaz, haberi 'üzüldüğüm bir haber’ notuyla paylaştı.

Yayınlanma: 08:45 - 29 Eylül 2021 Güncellenme:
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Cem Yılmaz ‘Üzüldüğüm haber’ diyerek duyurdu

Komedyen Cem Yılmaz İngiltere’nin başkenti Londra’daki gösterisinin pandemi nedeniyle iptal edildiğini Instagram hesabından duyurdu.

Cem Yılmaz şunları yazdı:

* Üzüldüğüm bir haber :( 31 Ekim 2021 tarihinde Londra’da gerçekleşmesi planlanan CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus gösterisi pandemi önlemleri kapsamında iptal edilmiştir.

* Gösteriye alınan biletlerin ödemeleri Eventim Apollo tarafından alıcıların hesaplarına otomatik olarak yatırılacaktır.

* Yeni gösterilerde, sağlıklı, güzel günlerde kavuşmak dileğiyle.

Cem Yılmaz’ın paylaşımı.

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