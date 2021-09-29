Cem Yılmaz ‘Üzüldüğüm haber’ diyerek duyurdu
Komedyen Cem Yılmaz'ın 31 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştireceği gösterisi pandemi önlemleri nedeniyle iptal edildi. Yılmaz, haberi 'üzüldüğüm bir haber’ notuyla paylaştı.
Komedyen Cem Yılmaz İngiltere’nin başkenti Londra’daki gösterisinin pandemi nedeniyle iptal edildiğini Instagram hesabından duyurdu.
Cem Yılmaz şunları yazdı:
* Üzüldüğüm bir haber :( 31 Ekim 2021 tarihinde Londra’da gerçekleşmesi planlanan CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus gösterisi pandemi önlemleri kapsamında iptal edilmiştir.
* Gösteriye alınan biletlerin ödemeleri Eventim Apollo tarafından alıcıların hesaplarına otomatik olarak yatırılacaktır.
* Yeni gösterilerde, sağlıklı, güzel günlerde kavuşmak dileğiyle.