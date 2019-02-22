Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Cem Yılmaz: “Uzun zamandır alışveriş yapmıyorum”
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından 5 Mart’ta düzenlenecek olan Alışveriş Ekonomi Zirvesi'ne ünlü komedyen Cem Yılmaz da katılacak.
Magazin 22 Şubat 2019 - 09:55

Türkiye'nin yatırım potansiyeli, sektördeki yeni trendler ve AVM'lerin sosyal hayata etkilerinin masaya yatırılması planlanan  Alışveriş Ekonomi Zirvesi, bu sene süpriz bir konuğu ağırlayacak.

“BENİMLE BİR SAAT GEÇİRMEK İSTERSENİZ BEKLİYORUM”

Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği'nin bir otelde  düzenlediği organizasyonda konuşma yapacak olan komedyen Cem Yılmaz, katılacağı etkinliği sosyal medya sayfasından bir video yayınlayarak sevenleriyle paylaştı. Yılmaz “Merhaba, 5 Mart'ta Alışveriş Ekonomisi Zirvesi var. Orada benimle bir saat geçirmek isterseniz bekliyorum. Lidyalılardan günümüze kim ne aldı, kim ne verdi, alışveriş nedir? Uzun zamandır da alışveriş yapmıyorum bakacağım. Orada anlatacaklarımı dinlemek isterseniz, 5 Mart'ta, sakın kaçırmayın” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERCem Yılmaz: 'Uyanık olun'
Son güncelleme: 11:39 - 22.02.2019
Etiketler