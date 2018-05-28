Cem Yılmaz ve Defne Samyeli bu defa instagram üzerinden yazıştı

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İkili bu iddialar hakkında konuşmazken yaptıkları hareketlerle adeta aşklarının dolu dizgin ilerlediğini ilan etti. Kameralar karşısında birlikte görüntü vermekten de geri durmayan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz çifti bu defa sosyal medya üzerinden birbirlerine kur yaptı. Ara ara takipçileriyle şakalaşan ya da onların fikirlerini alan Cem Yılmaz bu defa yeni projesinin ismini bulduğunu açıkladı. Defne Samyeli de fotoğraf altına hemen bir yumruk emojisi koyup beğendiğini belli etti. Cem Yılmaz da Samyeli'nin bu yorumunun altına hemen bir cevap verdi. Yılmaz, Samyeli'ye; “Sizi tanıyorum! Bildiğimiz Defne Samyeli değil mi? Çok teşekkürler. İyi akşamlar” cevabını verdi. Ardından Samyeli, Yılmaz’ın bu jestini görerek bir yorumda daha bulundu ve ‘Hayranınızım’ notunu düştü.