Cem Yılmaz ve Defne Samyeli’nin aşkı belgelendi
Cem Yılmaz'ın sarı renk lüks cipiyle birlikte gelen çift, mekanda arkadaşlarıyla buluştu. Keyifli geçen akşam yemeği sonrası mekan kapısında beliren Cem Yılmaz – Defne Samyeli çifti, art arda patlayan flaşlar karşısında rahat tavırlar sergiledi.
Hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Cem Yılmaz, muhabirlerin “Hayırlı olsun ilişkiniz” demesine, Cengiz İmren'in ‘Bitanem’ şarkısını söyledi ve “Bitanem deli gibi severim seni ben, gözüm gibi severim seni ben, bu başıma taç ederim bitanem” şeklinde cevap verdi.
GÜLÜMSEYEREK CEVAPLADI
Komedyenin söylediği şarkı karşısında sevgilisi Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın serenatı karşısında gülümsedi. Cem Yılmaz'ın cipinin gelmesiyle araçlarına çift, komedyenin yakın arkadaşı Ozan Güven'in evine geçti.