Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
‘Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya karakolluk oldu’ iddiası
‘Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya karakolluk oldu’ iddiası
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ve Serenay Sarıkaya'nın annesinin karakolluk oldukları iddia edildi.
Magazin 20 Haziran 2020 - 12:18

Uçankuş’un iddiasına göre, Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ve Sarıkaya’nın annesi Ümran Hanım karakolluk oldu. Bodrum’da dün karakolda 3 saat geçirdikleri iddia edilen çift herhangi bir açıklama yapmadı.

Üç ismin neden karakolluk olduğu merak edildi. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ve Ümran Hanım hakkında bir şikayet yapıldığı iddiaları dillendirildi. Bir diğer iddia ise üçlünün tehdit edildiğine dairdi.

Cem Yılmaz’ın ya da Serenay Sarıkaya’nın bu iddialar ile ilgili yapacağı açıklama merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERCem Yılmaz 'Babalar Günü'nü karıştırınca...
Son güncelleme: 12:34 - 20.06.2020
Etiketler