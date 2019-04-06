Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli trafiğe takıldı
Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli trafiğe takıldı
Baharın gelişiyle otomobillerini garajda bırakan Cem Yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli ile özgürlüğün tadını motosikletle çıkarmak istese de trafiğe takılmaktan kurtulamadı.
Emre ÇEVİK
Magazin 6 Nisan 2019 - 07:15

Birkaç yıl önce 220 bin liraya satın aldığı üç tekerlekli motosikletle gezintiye çıkan çift, Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Yoğun trafikte ilerlerken kafalarındaki kasklarıyla basın mensuplarının kendilerini güçlükle tanıması üzerine kahkahayı patlatan ikiliden Cem Yılmaz “Yahu bizi tanımayacaksınız sandım ama geçte olsa tanıdınız, alemsiniz gerçekten” diye konuştu. Kasklarını takarak trafiğe çıkan ikili örnek davranışlarıyla takdir toplarken, Cem Yılmaz uzatılan mikrofonları ise “Arkadaşlar lütfen can güvenliğimizi riske atmayın, şu an trafikteyiz yapmayın böyle” diyerek geri çevirdi.

Son güncelleme: 14:25 - 05.04.2019
Etiketler