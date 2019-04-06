Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli trafiğe takıldı

Birkaç yıl önce 220 bin liraya satın aldığı üç tekerlekli motosikletle gezintiye çıkan çift, Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Yoğun trafikte ilerlerken kafalarındaki kasklarıyla basın mensuplarının kendilerini güçlükle tanıması üzerine kahkahayı patlatan ikiliden Cem Yılmaz “Yahu bizi tanımayacaksınız sandım ama geçte olsa tanıdınız, alemsiniz gerçekten” diye konuştu. Kasklarını takarak trafiğe çıkan ikili örnek davranışlarıyla takdir toplarken, Cem Yılmaz uzatılan mikrofonları ise “Arkadaşlar lütfen can güvenliğimizi riske atmayın, şu an trafikteyiz yapmayın böyle” diyerek geri çevirdi.

