HAYAT
Abone Ol

Cem Yılmaz ‘Warren Buffett’tan gelen maili paylaştı

Komedyan Cem Yılmaz, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in ardından Amerikalı iş insanı Warren Buffett'ın adını kullanarak kendisini dolandırmaya çalışan kişilerin e-mailini ifşa etti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Cem Yılmaz ‘Warren Buffett’tan gelen maili paylaştı

Geçen aylarda Bill Gates’in adını kullanarak kendisini dolandırmaya çalışanların e-mailini Twitter hesabından paylaşan Cem Yılmaz, bu kez de Amerikalı iş insanı ve hisse senedi yatırımcısı Warren Buffett ismini kullanan dolandırıcıların e-mailini ifşa etti.

Kendisine gelen maili paylaşan Cem Yılmaz, “Hello my name is Warren Buffett :)) Ulan dolandırıcılığın da tadı yok” ifadesini kullandı.

Isparta konserinin yeni üçlüsü: Seda Sayan, Niran Ünsal, Işın Karaca İlginizi Çekebilir Isparta konserinin yeni üçlüsü: Seda Sayan, Niran Ünsal, Işın Karaca AKP'li belediye engellemişti! Bakanlık Melek Mosso'yu davet etti İlginizi Çekebilir AKP'li belediye engellemişti! Bakanlık Melek Mosso'yu davet etti Cem Yılmaz'dan konser yasağı tepkisi: Orta Çağ'dan güzel bir orta geldi İlginizi Çekebilir Cem Yılmaz'dan konser yasağı tepkisi: Orta Çağ'dan güzel bir orta geldi

 

AKP Bill Gates Cem Yılmaz Dokuz Eylül Üniversitesi Gül Işın KARACA Isparta izmir konser Kültür ve Turizm Bakanlığı Microsoft Niran Ünsal Sanat şarkı Seda Sayan Twitter