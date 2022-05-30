Cem Yılmaz ‘Warren Buffett’tan gelen maili paylaştı
Komedyan Cem Yılmaz, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in ardından Amerikalı iş insanı Warren Buffett'ın adını kullanarak kendisini dolandırmaya çalışan kişilerin e-mailini ifşa etti.
Geçen aylarda Bill Gates’in adını kullanarak kendisini dolandırmaya çalışanların e-mailini Twitter hesabından paylaşan Cem Yılmaz, bu kez de Amerikalı iş insanı ve hisse senedi yatırımcısı Warren Buffett ismini kullanan dolandırıcıların e-mailini ifşa etti.
Kendisine gelen maili paylaşan Cem Yılmaz, “Hello my name is Warren Buffett :)) Ulan dolandırıcılığın da tadı yok” ifadesini kullandı.