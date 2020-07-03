Cem Yılmaz yakın dostu Ozan Güven hakkında paylaşımda bulundu

Sevgilisi Deniz Bulutsuz’a uyguladığı şiddetle gündeme gelen ve dünden bu yana özellikle kadın oyuncular tarafından sert bir şekilde eleştirilen Ozan Güven’e yakın dostu ve meslektaşı Cem Yılmaz’ın nasıl bir yorumda bulunacağı merak ediliyordu.

Konu hakkında sessizliğini gün boyunca koruyan ve bu tavrı yüzünden tepki de gören Cem Yılmaz sonunda sessizliğini bozdu ve bir paylaşımda bulundu:



CAN YILMAZ DA PAYLAŞIMDA BULUNDU

Cem Yılmaz’ın ağabeyi Can Yılmaz da sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu ve yaşanan kadına şiddet olayı hakkında açıklama yaptı.