Cem Yılmaz’a 10 bin liralık dava

Sigaraya açtığı savaşla tanınan ve sigaranın geçtiği projeleri şikayet eden Prof. Dr. Orhan Kural, bu sefer Cem Yılmaz'ın attığı bir tweet için adliyedeydi. Kural, Yılmaz’ın Twitter’da yaptığı paylaşım için 10 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

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CAN ÖZÇELİK

Prof. Dr. Orhan Kural, 24 Ağustos'ta Cem Yılmaz’ın İngiltere'de yapacağı gösterisine 18 yaş sınırı getirildiği yönünde çıkan haberi Twitter'dan paylaşarak “İngiltere bu kişinin gençlik için nasıl tehlikeli olduğunu bizden önce anladı. Bravo. Yıllardır anlatmaya çalışıyorum” diye yazdı.

Bu paylaşımdan sonra Cem Yılmaz da yine Twitter'dan “Orhan Bey sizi sizin yönteminizle taciz etmek istemiyorum ama artık benimle ilgili bir terapi görmenizin zamanı geldiğini düşünüyorum” dedi.

“SÖZLÜ TACİZE UĞRADIM” İDDİASI

Bu cevabın üzerine Kural, İstanbul Adliyesi'ne gelerek Cem Yılmaz hakkında 10 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Kural, Cem Yılmaz'ın bu tweetinden dolayı ailesi ve kendisinin sözlü tacize uğradığını iddia ederek, “Durup dururken neden böyle bir paylaşımdan dolayı rahatsız ediliyorum” dedi.

Avukat İzzet Demir de Cem Yılmaz'ın bu sözlerinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek hukuken gerekli işlemleri başlattıklarını açıkladı.

“PAYLAŞIM YAPTI TAKİPÇİLERİ HAKARET ETTİ”

Kural, dava dilekçesinde Cem Yılmaz'ın yazdığı tweetin ardından bazı kullanıcıların kendisi hakkında hakarete varan ifadeler kullandığını belirtti.