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Emina Sandal’la olan evliliğini bitirdikten sonra kendisini albüm projesine ve spora veren 48 yaşındaki Mustafa Sandal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla spor salonlarında döktüğü terin karşılığını aldığını gösterdi. Sabah yüzmesi sonrası duş alırken çekilmiş bir karesini, ‘Kahvaltı öncesi 45 dakika yüzme gibisi yok’ notuyla paylaşan şarkıcıya çok sayıda yorum gelirken bunlar arasında komedyen Cem Yılmaz’ın kulaklarını çınlatan çok sayıda yorum da yapıldı.

Bunlar arasında en dikkat çekenlerden biri; “Cem Yılmaz’a en güzel cevap Mustiden geldi” oldu. Sezon içerisinde yakın aralıklarla spor yapmaya başlayan ikili sosyal medya üzerinden birbirleriyle tatlı bir atışma yaşamış ve hangisinin vücudunun daha fit olacağına dair yazışmışlardı. Mustafa Sandal’ın yaptığı son paylaşıma bakılacak olursa ipi kendisi göğüslemiş.