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Cem Yılmaz’dan güldüren kar paylaşımı
Cem Yılmaz’dan güldüren kar paylaşımı
Sosyal medya hesabından İstanbul'u esir alan kışla ilgili paylaşımda bulunan Cem Yılmaz güldürdü.
Magazin 9 Ocak 2017 - 14:06

Evinin bahçesinden kar fotoğrafları paylaşan ünlü isimler arasına Cem Yılmaz da katıldı. Beline kadar karın içinde ilerlemekte güçlük çektiği belli olan Yılmaz’ın elindeyse kar temizlemek için bir sopa bulunuyor. Yılmaz’ın yorumsuz paylaştığı bu kare çok sayıda yorum alırken ünlülerin kar paylaşımları arasında en dikkat çeken ve güldürenlerden biri oldu.

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Son güncelleme: 17:45 - 09.01.2017
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