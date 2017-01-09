Cem Yılmaz’dan güldüren kar paylaşımı

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Evinin bahçesinden kar fotoğrafları paylaşan ünlü isimler arasına Cem Yılmaz da katıldı. Beline kadar karın içinde ilerlemekte güçlük çektiği belli olan Yılmaz’ın elindeyse kar temizlemek için bir sopa bulunuyor. Yılmaz’ın yorumsuz paylaştığı bu kare çok sayıda yorum alırken ünlülerin kar paylaşımları arasında en dikkat çeken ve güldürenlerden biri oldu.