Cem Yılmaz’dan 15 Temmuz tepkisi: Allah belanızı versin

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 15 Temmuz ile ilgili sarf etmediği sözlerin sosyal medyada paylaşılmasına sert tepki göstererek "Her sene bu pisliği yapıp duruyorsunuz. Allah belanızı versin" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde sosyal medya hesabından tepki dolu bir paylaşım yaptı.

“Sosyal medyada yine hiçbir ilgim, alakam olmayan ‘yapıştırma’ 15 Temmuz sözlerini fotoğrafımla ismimle paylaşıp durdu, bir diğeri de küfür etti” diyerek “Her sene bu pisliği yapıp duruyorsunuz. Allah belanızı versin. Bu kadar” tepkisini gösterdi.

Cem Yılmaz, mesajının devamında ise “Seneye de yapacaksanız. Onu da şimdiden peşin peşin versin” ifadelerini kullandı.