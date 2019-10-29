Cem Yılmaz’dan 29 Ekim’e özel paylaşım

Cumhuriyetin 96. yaşını kutladığımız bu özel günde, ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından bu anlamlı güne dair paylaşımlarda bulundu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden Cem Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle oğlu Kemal’in Anıtkabir önünde çekilmiş ve elinde bayrak tutarken görüldüğü bir fotoğrafı paylaştı ve altına da: “Bu benim oğlum Kemal… Gururla paylaşıyorum. Aslan Kemal..(burç olarak)” notunu düştü. Yılmaz, günün önemiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramında sizlere gurur dolu nice bayramlar dilerim. Başta büyük Atatürk olmak üzere bize Cumhuriyeti armağan eden büyüklerimizin hepsinin mekanı cennet olsun”