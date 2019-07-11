Cem Yılmaz’dan Akit’e tepki: Yazık!

Cem Yılmaz, Akit’in iddialarına Twitter hesabından yanıt verdi. Yılmaz “Sevgili takipçilerim,hatırı sayılır bir sayıdasınız,size bu haberi şu sebeple duyuruyorum; 27 yıllık meslek hayatımda sahne ve sinema dışında hiç bir ticari girişimim olmadığı gibi Bebek Oteli! de benim değil !! Bu bir şaka olsa gülerim ama acıklı bir operasyon! Yazık!” dedi.

Sevgili takipçilerim,hatırı sayılır bir sayıdasınız,size bu haberi şu sebeple duyuruyorum; 27 yıllık meslek hayatımda sahne ve sinema dışında hiç bir ticari girişimim olmadığı gibi Bebek Oteli ! de benim değil !! Bu bir şaka olsa gülerim ama acıklı bir operasyon ! Yazık ! pic.twitter.com/f0gPPblT1m — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) 11 Temmuz 2019