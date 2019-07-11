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Cem Yılmaz’dan Akit’e tepki: Yazık!
Cem Yılmaz’dan Akit’e tepki: Yazık!
Yeni Akit gazetesinin internet sitesinde yer alanCem Yılmaz'ın ortağı olduğu Bebek Otel'de tesettür yasağı uygulandığı iddiasına Cem Yılmaz'dan tepki gecikmedi.
Magazin 11 Temmuz 2019 - 18:41

Cem Yılmaz, Akit’in iddialarına Twitter hesabından yanıt verdi. Yılmaz “Sevgili takipçilerim,hatırı sayılır bir sayıdasınız,size bu haberi şu sebeple duyuruyorum; 27 yıllık meslek hayatımda sahne ve sinema dışında hiç bir ticari girişimim olmadığı gibi Bebek Oteli! de benim değil !! Bu bir şaka olsa gülerim ama acıklı bir operasyon! Yazık!” dedi.

 

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