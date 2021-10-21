Cem Yılmaz’dan aşı karşıtlarına ‘Viagra’lı yanıt

Komedyen Cem Yılmaz, katıldığı bir podcast yayınında aşı karşıtlarının öne sürdüğü 'çip' iddialarına esprili bir dille yanıt verdi. Pfizer'a ait Viagra ilacını hatırlatan Yılmaz, "Çipi koyacaksam ben ona koyarım" diye konuştu.

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Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor. Aşılama hızı istenilen hıza ulaşamazken ve vaka sayıları istenilen seviyeye inemezken; aşı karşıtlığı da bu süreçte devam ediyor.

Son olarak komedyen Cem Yılmaz, katıldığı bir podcast yayınında aşı karşıtlığına tepki gösterdi.

Yılmaz, aşı karşıtlarının ortaya attığı ‘çip’ iddialarına yönelik Viagra örneğini verdi.

“VIAGRA’YI YAPAN FİRMA AŞIYI DA YAPIYOR”

Kendisi de iki doz Biontech aşısı olan komedyen, yayında şu ifadeleri kullandı:

“Aşı olun diyorsun ‘Pfizer içine neler koymuştur, sen biliyor musun?’ diyor. Viagra ile ilgili hiç kimse bu kadar düşünmedi. O da aynı firmanın. Çipi koyacaksam ben ona koyarım. Hem hazır anten de var. Birbirinden hap alıp içenler aşının içinde ne var diyor.”

VIAGRA NEDİR?

Viagra, erkeklerde cinsel organ sertleşmesi bozukluğuna karşı kullanılan bir ilacın marka ismidir. Pfizer ilaç firması tarafından piyasaya sürülen bu ilacın etken maddesi sildenafil sitrattır. İlaç, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Gıda ve İlaç Dairesi’nin onayını 1998’de almıştır.

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