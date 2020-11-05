Cem Yılmaz’dan aşk haberlerine tepki

Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı iddia edilen Saadet Özsırkıntı, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Özsırkıntı, “Her selamlaştığım aşka evrilmesin. Lütfen sizden ricamdır; Yanlış veya yalan bilgilerle gündem yaratılmasın” dedi.

Özsırkıntı’nın açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaşan komedyen Cem Yılmaz, haberlere tepki gösterdi. Yılmaz şu ifadeleri kullandı;

*Haber kanalları biraz ciddiyet için, Pandemi, deprem, ekonomik olaylardan ziyade 2 meteorun da aynı anda düşmesini bekliyor sanıyorum. Bu ne fuzuli haberdir yeter artık yahu. Altındaki yorumlar da cabası!

*Bu ve benzeri “aşk” haberleri dedikleri şeyi , 2 gün sonra “büyük aşk” bitti diye verme var bir de… Bitene kadar mücadeleye devam. Paspallık forever… since 90's.

Bir takipçisinin “Aşk hayatını merak etmediğim nadir ünlülerdensiniz. Sizi çıplak düşününce midem ağrıyor” demesi üzerine ise Cem Yılmaz, “Düşünmeyin, aklınıza gelen başınıza gelir” yanıtını verdi.