Cem Yılmaz’dan Azeri dansı

Geçtiğimiz ay Defne Samyeli ile olan ilişkisi sona eren ünlü komedyen Cem Yılmaz, gösteri için Azerbaycan'a uçtu. Yılmaz, Bakü'de Azeri müzikleriyle dans etti.

Uzun süredir aşk yaşadığı şarkıcı Defne Samyeli ile ilişkisi biten Cem Yılmaz, gösteri için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye uçtu. Yılmaz, Bakü’de ülkeye özgü Azeri dansı performansını sergiledi. Azeri müziği eşliğinde ülkeye özgü dansı başarıyla yapan ünlü komedyen sosyal medyada bir çok olumlu yorum aldı.

GİŞEDE HÜSRAN YAŞAMIŞTI

Cem Yılmaz'ın ‘2 Arada ve Kaçamak’ ismini verdiği bir biletle iki film konseptli Karakomik Filmler'in ilk üç günlük izlenme rakamları açıklandı. Rakamlara göre Karakomik Filmler, Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan ikinci filmi oldu. ‘Karakomik Filmler', ilk 3 günde Box Ofiice verilerine göre 276 bin 86 kişi tarafından izlendi.