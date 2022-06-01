Cem Yılmaz’dan Bebek paylaşımı

Komedyen Cem Yılmaz, İstanbul'un Bebek sahilinde kaydedilen ve sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Sosyal medya, İstanbul’da Bebek sahilinde çekilen görüntüleri konuşmaya devam ediyor.

İlk olarak Instagram’da sonrasında da Twitter’da art arda dolaşıma giren görüntülerde bir kadın ile erkeğin cinsel ilişkiye girdiği anlar yer almış; yine Bebek sahilinde çekilen bir başka videoda ise bankta çıplak bir şekilde güneşlenen bir erkek olduğu görülmüştü.

Sosyal medyaya damga vuran görüntülere bir yorum da komedyen Cem Yılmaz’dan geldi. Twitter hesabından Bebek sahili görseli paylaşan komedyen, İzel’in ‘Bebek’ şarkısının sözleri ile yaşananlara gönderme yaptı.

Cem Yılmaz paylaşımına şu notu düştü: “Çık güzelim çık ortaya çııık… Aşktan saklanmakkkk ne demek… Mutlulugun formülü çok açıııık… Bir seeen bir beeen…”

Tepkiyle karşılanan görüntüler üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri üç kişiyi gözaltına almış, İstanbul Valiliği’nden de açıklama gelmişti.