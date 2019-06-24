Cem Yılmaz’dan Defne’ye: Tatlım tamam yeter daa!

Teknede samimi bir şekilde görüntülenen ikili her ne kadar sosyal medya hesaplarından birbirleriyle ilgili paylaşım yapmakta biraz ketum davransa da zaman zaman paylaşmama kuralını esnettikleri de oluyor. Tıpkı Cem Yılmaz’ın sevgilisi Defne Samyeli’nin geride bıraktığımız gün gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleriyle ilgili yaptığı paylaşımlarda olduğu gibi… Birçok sanatçı, sporcu ve siyasetçi Ekrem İmamoğlu’nun zaferini sosyal medya üzerinden kutlarken Defne Samyeli de bu duruma kayıtsız kalamadı ve resmi Twitter hesabından anlamlı bir mesaj yazdı.

Defne Samyeli şu ifadeleri kullandı;

“Dostluk, kardeşlik, adalet, hak, hukuk, şeffaflık, saygı ve nezaket .. Toplumca ne kadar hasretmişiz. Ekrem İmamoğlu'nun dün gece zaferini zarafet ve tevazu ile taçlandırdığı konuşmasını izlerken çok mutlu oldum. Ülkemiz, tüm halkımız ve İstanbul için hayırlı olsun.”

Cem Yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli’nin Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaştığı düşüncelere katıldığını belirtirken şu ifadelerle güzel oyuncuya destek verdi; “Ben de öyle düşünüyorum tatlım.”

“YETER DAA!”

Yılmaz daha sonra Samyeli’nin; “Bir diğer mutluluksa, bütün bu bol tartşmalı iptal sürecinde şahit olduğumuz her şeye rağmen seçmenin olgunlukla sandıkta İstanbul'un kaderini kendi belirlemesi. Helal olsun. Kime oy vermiş olursak olalım kardeşlik, saygı ve adalet bilinciyle hepimiz elele olmayı başarabiliriz” şeklindeki bir paylaşımına daha yer verdi ancak bu defa desteğini ‘Tatlım tamam yeter daa!’ sözleriyle esprili bir şekilde dile getirdi.