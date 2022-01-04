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Cem Yılmaz’dan Diamond Elite Platinum Plus göndermesi

Komedyen Cem Yılmaz, yılbaşı akşamı Netflix’te yayınlanan 'Diamond Elite Platinum Plus' isimli gösterisine gelen eleştirilere yanıt verdi.

Yayınlanma: 10:15 - 04 Ocak 2022 Güncellenme:
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Cem Yılmaz’dan Diamond Elite Platinum Plus göndermesi

Cem Yılmaz’ın ‘Diamond Elite Platinum Plus’ isimli gösterisinin video kaydı, 31 Aralık 2021’de Netflix’te yayına girmişti.

Yılmaz’ın gösterisi, sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Birçok kişi, gösteriyi ve esprileri beğenmediğini dile getirmişti.

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Netflix'in ‘Türkiye’de en çok izlenen 10 yapım’ listesinin gösterisini paylaştı.

Komedyen, şunları yazdı: “Top 10 in Turkey! 3- Witcher bozdu 2- Look Up yaramaz 1- Cem bitmiş.”

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