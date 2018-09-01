Cem Yılmaz’dan ’emekli’ açıklaması

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İçinde bulunduğumuz yaz aylarına Defne Samyeli ile olan ilişkisiyle olduğu kadar aynı zamanda farklı bir konseptte çekmeye başladığı Kara Komik Hikayeler filmi ile de damga vuran Cem Yılmaz, yoğun iş temposuna rağmen esprili paylaşımlar yapmaktan geri durmuyor. Bodrum’da rastladığı bir çeşmeyi fotoğraflayan ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan başarılı komedyen altına yazdığı satırlarda ünlü bilgisayar oyunu PacMan’e bir gönderme yapmayı ihmal etmedi ve şunları yazdı: ‘PacMan emekli olmuş Bodrum'a yerleşmiş. ”Cem'cim kafam rahat bıktım labirent labirent gezmekten, burda rahatım” dedi’



