Cem Yılmaz’dan evlilik makarası!

Geçtiğimiz hafta Atina’da yaptıkları aşk tatilinde görüntülenen ve bir süredir birlikte oldukları ortaya çıkan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz hakkında şok bir iddia daha ortaya atılmıştı. Magazin kulislerinde dönen iddialara göre çiftin yakın zamanda nikah masasına oturacakları iddia edilmişti.



EVLİLİK SORULARINI ‘Tİ’YE ALDI



Cem Yılmaz önceki gün Levent'te ki ofisinden çıkarken görüntülendi. Bir hayli neşeli olan Cem Yılmaz sorun abi her şeye cevap vereceğim dedi. Evlilik iddiaları sorulan Cem Yılmaz, “Evet evlendim, teşekkür ederim. Evlilik haberleri de doğru evlendim” diyerek esprili konuştu

“BEN KİMSEYE GÖNDERME YAPMADIM”



Kerem Bursin ve Defne Samyeli'ye de gönderme yaptığı konuşulan Yılmaz, “Ben kimseye bir gönderme yapmadım” diye konuştu. Ünlü komedyen oğlu Kemal'i okuldan alarak annesi Sebahat Yılmaz'ın doğum gününü kutlamaya gitti.

SERENAY SARIKAYA YİNE PANİK OLDU



Yılmaz'ın ofisinin hemen yan sokağında ise Serenay Sarıkaya vardı. Okuma provaları için gelen Sarıkaya, habercileri fark edince panik oldu. Aracından inip koşarak ofise girdi.

