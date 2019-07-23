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Cem Yılmaz’dan ‘Futu Futu Tarkan’ paylaşımı
Cem Yılmaz’dan ‘Futu Futu Tarkan’ paylaşımı
Cem Yılmaz, ünlü isimleri etkisi altına alan yaşlandırma programını belki de en çok kullanan isimlerden biri oldu.
Magazin 23 Temmuz 2019 - 10:27

Birden fazla fotoğrafına yaşlandırma efektini uygulayan ve bunu takipçileriyle paylaşmaktan geri durmayan Yılmaz, uygulamadan öylesine keyif aldı ki yakın arkadaşı Ozan Güven ile olan karelerine de aynı efekti uyguladı.

Hatta Cem Yılmaz işi daha da ileriye götürerek Megastar Tarkan’ın bir fotoğrafına da yaşlandırma efektini uygulamaktan geri durmadı. Yılmaz, şarkıcı Tarkan’ın yaşlı halini ” Tarkan yeni album Futu Futu ! Muzik marketlerde.” ifadeleriyle paylaştı.

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