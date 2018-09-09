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Cem Yılmaz’dan Kemal uyarısı
Cem Yılmaz’dan Kemal uyarısı
Oyuncu Cem Yılmaz, ‘Karakomik Filmler’in Bodrum çekimlerini tamamlayıp İstanbul’a döndü.
Emre ÇEVİK
Magazin 9 Eylül 2018 - 10:44

Yılmaz İstanbul'a döner dönmez eski eşi Ahu Yağtu ve oğlu Kemal'i yemeğe çıkardı. Üçlü, önceki gün Etiler'de bulunan bir mekanda yemek yedi.

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Birlikte yenilen yemeğin ardından kapıda görülen Cem Yılmaz, kendisine uzatılan mikrofonlara konuşmak istemedi. Yılmaz, “Kemal 7 yaşına ve ona mikrofon uzatılmasını istemiyorum” dedi.

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Son dönemde hakkında çıkan haberler sorulan Cem Yılmaz, suskunluğunu korudu.

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Gazetecilerin “Bize bir kırgınlık mı var?” sorusu karşısında gülümsemekle yetinen komedyen daha sonra elektrikli bisikletine binerek oradan uzaklaştı.

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