Cem Yılmaz’dan Kemal uyarısı

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Yılmaz İstanbul'a döner dönmez eski eşi Ahu Yağtu ve oğlu Kemal'i yemeğe çıkardı. Üçlü, önceki gün Etiler'de bulunan bir mekanda yemek yedi.

Birlikte yenilen yemeğin ardından kapıda görülen Cem Yılmaz, kendisine uzatılan mikrofonlara konuşmak istemedi. Yılmaz, “Kemal 7 yaşına ve ona mikrofon uzatılmasını istemiyorum” dedi.

Son dönemde hakkında çıkan haberler sorulan Cem Yılmaz, suskunluğunu korudu.

Gazetecilerin “Bize bir kırgınlık mı var?” sorusu karşısında gülümsemekle yetinen komedyen daha sonra elektrikli bisikletine binerek oradan uzaklaştı.