Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Cem Yılmaz’dan konserdeki korumalarla ilgili açıklama
Cem Yılmaz’dan konserdeki korumalarla ilgili açıklama
Cem Yılmaz dün akşam MFÖ konserinde yaşanılanlarla ilgili bir açıklama yaptı.
Magazin 25 Ağustos 2018 - 12:26

Twitter üzerinden açıklama yapan ünlü komedyen, “Çok tuhaf… Konsere gittik dün, çok güzeldi. Önümüzde, konser alanının görevlileri ‘Lütfen oturun konser başlayacak, yapmayın, buraya toplanmayın’ diye görevlerini yapmaya çalışıyorlardı… Yarın ‘Etten duvar ördürdü, korumaları dehşet saçtı’ yazacaklar dedim ve hiç şaşırtmadılar!” dedi.

“BUNLAR NORMAL Mİ?”

Yazlığının önünde bekleyen gazetecilerle ilgili de bir açıklama yapan Yılmaz, “Bir küçük konu da şu; 1 haftadır evin karşısındaki tepede tele-objektifle evi gözetliyorlar. Bunlar normal mi, ben yine normal bir insan olarak sorayım da… Belki benim kafada bir iki makul insana, bir haber vermiş olurum. Velhasıl yine bir nefret ettirme çalışması var gibi… Bence boşa bir uğraş ama siz bilirsiniz” ifadelerini kullandı.

cem-yilmaz-twitter
cem-yilmazz-dha4
cem-yilmazz-dha3
cem-yilmazz-dha2
cem-yilmazz-dha

İLGİLİ HABERHayranlarıyla arasına duvar ördürten Cem Yılmaz'a tepki
Son güncelleme: 13:01 - 25.08.2018
Etiketler