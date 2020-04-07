Cem Yılmaz’dan kuryelere en güzel yerden bilet

Sosyal medya hesabı üzerinden uzun bir süredir paylaşımda bulunmayan Cem Yılmaz, sessizliğini yüzü olduğu bir benzin istasyonu markasının paylaşımı için bozdu.

Corona virüsü salgını nedeniyle ev karantinasında olan Cem Yılmaz, bu günlerine dair herhangi bir paylaşımda bulunmamış ve sevenlerini meraklandırmıştı. Yılmaz sessizliğini reklam yüzü olduğu benzin firmasının çektiği bir video için bozdu.

Bu video üzerinden kuryelere mesaj da gönderen Yılmaz şunları yazdı:

“Bizim için çalışan kurye arkadaşlarımız, sahneye çıkacağım ilk günden itibaren her gösterimde en güzel yerden biletiniz benden. Ne olur saglığınıza dikkat edin,size benden #BirTeşekkür…Hepimizden bin teşekkür”