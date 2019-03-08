Cem Yılmaz’dan muhtar adayına şaşırtan cevap

Mersin Selçuklar Mahallesi muhtar adayı Recep Ekin, sosyal medya sayfasından Cem Yılmaz'a “Abi ben Selçuklar Mahallesi muhtar adayıyım. Bana destek videosu yapar mısın? Para pulla işim olmaz sadece destek ol sahip çık abi. Güzel bir reklamım olsa çok mutlu olurdum. Her şey para değil şu yalan dünyada” şeklinde ricada bulundu.

“SİZİ TANIMIYORUM”

Cem Yılmaz ise muhtar adayı Ekin'e “Sevgili Recep bey, muhtarlık yarışında size başarılar dilerdim ama sizi tanımıyorum… diğer adaylarla ilgili bilgi verebilir misiniz dürüstçe fikrimi söyleyeyim :))) sonuçta Türkiye kazanacak ! Sevgiler” yanıtını verdi. İşte Yılmaz’ın o paylaşımı;

