Cem Yılmaz’dan özel öğretmen tutan Demet Akalın’a gönderme

Komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal ile çıktığı alışveriş turunda corona virüsü nedeniyle çocuğuna özel öğretmen tutan şarkıcı Demet Akalın'a göndermede bulundu. 5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen ve çocuğunun normal bir eğitim alacağını söyleyen Yılmaz, "Onlar bazı ünlüler. Biz normal insanlarız" dedi.

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemde olan Cem Yılmaz, önceki gün oğlu Kemal ile okul alışverişine çıktı.

Zorlu AVM’de oğluna kırtasiye malzemeleri alan Cem Yılmaz, yeni aldığı 5 milyon değerindeki Mercedes AMG GTC aracına binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“BİZ NORMAL İNSANLARIZ”

Oğlu Kemal için okul malzemeleri aldığını belirten Cem Yılmaz, “Bazı ünlüler çocuklarına özel öğretmen tuttuğunu açıkladı. Sizin böyle bir girişiminiz olacak mı?” şeklindeki soruya “Türkiye’de çocuklar nasıl eğitim alıyorsa öyle olacak. Onlar bazı ünlüler. Biz normal insanlarız” yanıtını verdi.

KIZINA BİN 500 TL’YE ÖĞRETMEN TUTTU

Demet Akalın, geçen günlerde pandemi nedeniyle kızı Hira’ya bin 500 TL’ye sigortalı ve maaşlı özel öğretmen tuttuğunu açıklamış ve bazı çevrelerden tepki çekmişti.