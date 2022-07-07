Cem Yılmaz’dan sağlıkta şiddet protestosuna destek

Doktor Ekrem Karakaya'nın hasta yakını tarafından katledilmesinin sağlık emekçileri tarafından protesto edilmesine komedyen Cem Yılmaz da destek verdi.

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Konya Şehir Hastanesi’nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya, dün hasta yakını Hacı Mehmet Akçay tarafından odasında ateşli silahla katledildi. Cinayet büyük tepki çekerken sağlık emekçileri bugün pek çok ilde iş bırakıp alanlara çıktı.

Komedyen Cem Yılmaz da konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Yalnızca pandemi boyunca yaptıkları fedakarlık bile çabuk unutulan, uğruna ömür harcanan bir meslek sahibi doktorların ve tüm sağlık personelinin haklı protestosunu destekliyorum. Artık topyekün bir kültür meselesine dönüşen bu ve benzeri dertleri haketmiyoruz. Hekime saygı!” ifadelerini kullandı.

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