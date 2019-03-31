Cem Yılmaz’dan ‘sandık başında espri’ açıklaması

Cem Yılmaz bu sabah sandıkların açılmasıyla birlikte Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda oyunu kullandı. Cem Yılmaz’ın kendisini görüntüleyen kameralara “Biz kazanacağız” diyerek takılması “Sandık başında espriyi patlattı” başlıklarıyla haber olunca ünlü komedyen sosyal medya sayfasından bir açıklama yapmasının gerekliği olduğunu düşündü. İşte Yılmaz’ın o açıklaması; “Sandık başında yine “normal” olarak kimliğimi gösterip zarfımı aldım, mühürü basıp kapattım, sandığa attım… Her zaman yapmadığım gibi espri yapmadım ve kırıp geçirmedim. Sandıkta keyifli anlar yaşatmadım, mesaj vermedim. Teşekkürler”



