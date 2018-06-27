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Cem Yılmaz’dan sevgilisi Defne Samyeli’ne övgü
Cem Yılmaz’dan sevgilisi Defne Samyeli’ne övgü
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bir süredir birlikte olduğu Defne Samyeli'yi yere göğe sığdıramadı.
Magazin 27 Haziran 2018 - 18:38

Hello Dergisi’ne konuşan usta komedyen Cem Yılmaz, 2,5 aydır birliktelik yaşadığı Defne Samyeli’yle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Dostlardan ‘aşk yaradı’ gibi laflar duyuyorum. Defne şahane bir insan. Çok iyi anlaştığım biriyle, çok olgun bir birliktelik yaşıyorum. Muhabbetimiz çok değerli” diyen komedyen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizi kıymetli kılan şey benim onu, onun beni beğenmesi değil. İkimiz birlikteyken kendimizi ne kadar iyi hissettiğimiz.”

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Son güncelleme: 07:03 - 28.06.2018
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