Cem Yılmaz’dan Şeyma Subaşı göndermesi

Aynı otelde üçüncü kez oyununu sergileyen Cem Yılmaz'ı hayranları yalnız bırakmadılar. Salonu hınca hınç dolduran seyirciler Cem Yılmaz’ın esprileriyle kahkaha krizlerine girdiler.

ŞEYMA SUBAŞI’NIN KİTABINA İNCE GÖNDERME

Cem Yılmaz sahneden oğlu Kemal Yılmaz ile ilgili anısını seyircilerle paylaştı “bir gün bana telefon faturası geldi, herzamankinden farklı bir araştırdım ki benim oğlan, bir aplikasyon indirmiş işte bir tane çocuk var şapka alıyorsun 50 lira gözlük alıyorsun 49 lira. Bana bir fatura geldi 1000 dolar. 20 dakikada 6000’lik olduk. Oğlum dedim ben Acun Ilıcalı değilim o kadar paramız yok. Kendime kıyafet alamıyorum yapma böyle şeyler ” diyerek salondakileri kahkahaya boğarken “Kemal de ben gidiyorum baba evden, anılarımı kitabımdan okursun dedi” diyerek Şeyma Subaşı’ya göndermede bulundu.

“ACUN DA PARA KALMADI”

Cem Yılmaz bir ara sahneden Acun ile ilgili ” Acun da para bitti zaten belli değil mi terlikle geziyor. Sorduğumuzda da Survivor’dan geliyorum diyor. Adam zaten 3 kere boşanmış paramı kalır “dedi.