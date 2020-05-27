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Cem Yılmaz’dan sürpriz ‘Serenay’ paylaşımı!
Cem Yılmaz’dan sürpriz ‘Serenay’ paylaşımı!
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, birlikteliklerini sosyal medyaya taşıdı. Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından ilk kez Serenay Sarıkaya ile olan bir fotoğrafını paylaştı.
Magazin 27 Mayıs 2020 - 22:43

Geçtiğimiz aylarda Atina’da görüntülenen Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz arasındaki ilişki, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Atina dönüşü İstanbul Havalimanı’nda gazetecilere açıklamaya yapan Serenay Sarıkaya, fotoğraflarla ilgili “Ne söyleyeyim ki, her şey gördüğünüz gibi” demişti.

Cem Yılmaz da geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda sorulan “Hiç kimseyi stalk’luyor musun?” şeklindeki soruya, “Mesela Serenay Sarıkaya ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona o stalk mu oluyor” cevabını vermişti.

“BİR HAYIRLI OLSUNUNUZU ALIRIZ”

Corona virüsü salgını nedeniyle izolasyon günlerini Serenay Sarıkaya ile birlikte geçiren Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından aynı karede oldukları bir fotoğraf paylaştı.

Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Şehrin hayhuyundan uzakta, doğanın bize sunduğu falan filan :) Satıp savıp başladık bakalım bi hayırlı olsununuzu alırız” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 22:45 - 27.05.2020
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