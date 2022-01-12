Cem Yılmaz’dan takipçisine jest: Güle güle kullan sevgili kardeşim

Komedyen Cem Yılmaz, bir takipçisine jest yaparak kendi kullandığı orgu hediye etti. Müziğe olan tutkusuyla bilenen ve evinde de büyük bir stüdyo bulunan Yılmaz, kendisine teşekkür eden hayranına, "Bizde yanlış olmaz! Güle güle kullan sevgili kardeşim" yanıtını verdi.

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Dijital yayın platformu Netflix’te yayınlanan son gösterisi Diamond Elite Platinum Plus ile gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, müzik tutkusuyla da biliniyor. Evine büyük bir stüdyo kuran Yılmaz, projelerinden arta kalan zamanında müzikle uğraşıyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle de etkileşim halinde olan Cem Yılmaz, bir hayranına jest yaptı. İki gün önce Twitter hesabından paylaşım yapan Yılmaz, “Müzikle ilgilenen bir özel genç kardeşime Arturia Matrix Brute hediye ediyorum. Tek istediğim kanalında, sayfasından veyahut Twitter’dan uğraşı ile ilgili bir link paylaşması” notunu yazmıştı.

48 yaşındaki komedyen, müzikle ilgilenen bir takipçisine söz verdiği orgu hediye etti. Cem Yılmaz, Twitter üzerinden, “İlk sequence yazıldı. Tekrardan çok teşekkür ederim ağabey” diyen hayranına, “Bizde yanlış olmaz! Güle güle kullan sevgili kardeşim” yanıtını verdi.

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