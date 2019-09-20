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Cem Yılmaz’dan Tarkan’a cevap
Cem Yılmaz’dan Tarkan’a cevap
Harbiye konseriyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan megastar Tarkan, heyecanını sosyal medya hesabından paylaştı. Tarkan'ın geri sayım paylaşımına Cem Yılmaz'ın 'Ben hazırım' yorumu damga vurdu.
Magazin 20 Eylül 2019 - 10:57

Geçtiğimiz yıl kızı Liya Tevetoğlu’nu kucağına alan Tarkan, ailesine daha fazla vakit ayırmak için gelen konser tekliflerini geri çevirmişti. Bu yıl konser açığını kapatmaya hazırlanan Megastar’ın 9 günlük Harbiye konser turnesi günü geldi çattı. Biletleri günler öncesinden tükenen konsere ise talep oldukça fazla.

“BEN HAZIRIM”

Fotoğrafın altına yorum yapan Cem Yılmaz, “Ben hazırım” dedi. Yılmaz’ın ardından Pınar Altuğ olmak üzere birçok ünlüden “Hazırız” yorumu yağdı.

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