Cem Yılmaz’dan yeni film: Galata Canavarı

Komedyen Cem Yılmaz, yeni film projesi 'Galata Canavarı'nın 2023'te vizyona gireceğini duyurdu.

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Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni projesinin adını açıkladı.

Komedyen, paylaştığı ilk tweet’te, “Oldu olacak 2023’te izleyeceğimiz filmi de duyurayım tam olsun!” ifadelerine yer vererek filmin İngilizce afişini yayınladı. Bunun ardından ise ‘Galata Canavarı’ isimli projenin Türkçe afişini paylaştı.

Afişte, “İstanbul’u allak bullak eden sanaatkar cinayetlerinin hikayesi” ibareleri dikkat çekti.

‘Galata Canavarı’nın, 2010 yılında vizyona giren ‘Yahşi Batı’ filminin devam filmi olabileceği ve ‘Aziz Vefa’ isimli karakterin İstanbul’daki maceralarını ele alabileceği düşünülüyor. Cem Yılmaz 2019 yılında yaptığı bir açıklamada da ‘Yahşi Batı’nın devam filmlerinin hikayesinin hazır olduğunu söylemişti.

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