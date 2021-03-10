Cem Yılmaz’dan Zeki Müren paylaşımı

1996 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Zeki Müren ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Daha önce Zeki Müren’le ilgili olarak “Onu izleyen küçük erkek çocuklar travmalar yaşadı” çıkışında bulunan Özdemir Erdoğan, bu kez de Zeki Müren’le ilgili “Eğer Zeki Müren kötü örnek olmadıysa LGBT’ler nereden çıktı?” diye konuştu.

Özdemir Erdoğan’ın Zeki Müren’le ilgili sözleri tartışılmaya devam ederken komedyen Cem Yılmaz da konuyla ilgili esprili bir paylaşım yaptı.

“HEM KENDİNİ HEM BİZİ YAKTIN”

Yılmaz, Instagram hesabından Zeki Müren’in fotoğrafıyla kendi fotoğrafını birleştirerek, “Ah Zeki Bey Ah, hem kendini yaktın hem bizi yaktın. Hep senin yüzünden” ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz’ın 2017 yılında çektiği ‘Arif v 216’ filmine Zeki Müren sahneleri damga vurmuştu. Çağlar Çorumlu, kostümleri ve aksesuarlarıyla Sanat Güneşi Zeki Müren’e yeniden hayat vermişti.