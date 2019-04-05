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Cem Yılmaz’ı izlemeye giden Fahriye Evcen zor anlar yaşadı
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Cem Yılmaz’ın gösterisini izledi. Bebeğini kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu, “Çok güldük. Sonlarına doğru Karan beni tekmeleyerek çok zorladı" dedi.
Magazin 5 Nisan 2019 - 10:23

Hamileliğinde yaklaşık olarak 9. aya giren oyuncu Fahriye Evcen ve eşi Burak Özçivit geçtiğimiz akşam uzun bir aradan sonra sahnelere geri dönen Cem Yılmaz’ı izlemeye gitti. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan çiftten Fahriye Evcen, gösterinin sonlarına doğru zor zamanlar geçirdiğini belirtti.  Cem Yılmaz’ı izlemeye giderken biraz tereddüt ettiklerini belirten ünlü çift, “Valla tekmeledi, son anlar biraz zor geçti. Malum az kaldı” diyerek tebessüm yaptı

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